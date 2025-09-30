Зеленський: шість країн Європи готові долучитися до 5-го пакету PURL

Триває узгодження п’ятого й шостого пакетів ініціативи PURL із американською стороною, заявив президент Володимир Зеленський 30 вересня.

Він зазначив, що ініціатива дає Україні можливість закуповувати «оборонне озброєння, яке потрібне вже зараз для збереження життів, зокрема системи Patriot й інше ключове американське обладнання, і вже забезпечує реальні результати».

За словами Зеленського, починаючи з серпня, партнери України профінансували кілька пакетів закупівель американського озброєння.

Зокрема, Нідерланди виділили 578 мільйонів доларів на перший пакет, Данія, Норвегія та Швеція разом 495 мільйонів на другий. Німеччина оголосила про намір профінансувати 3-й пакет на 500 мільйонів доларів, а Канада – 4-й на ту ж суму.

«5-й і 6-й пакети зараз узгоджують з американською стороною. Станом на зараз Бельгія, Литва, Латвія, Естонія, Ісландія та Люксембург уже заявили про готовність зробити внесок у майбутній 5-й пакет», – повідомив він.

Зеленський назвав метою України забезпечувати 1 мільярд доларів на місяць у межах ініціативи PURL, щоб повністю реалізувати її потенціал.

14 липня США і НАТО уклали угоду PURL (Prioritised Ukraine Requirements List – Перелік пріоритетних вимог для України), яка передбачає надсилання американської зброї в Україну коштом європейських країн, координує процес НАТО.

За повідомленнями генерального секретаря альянсу Марка Рютте, в перші місяці після запуску проєкту PURL владося зібрати понад 2 мільярди євро. Насамперед за ці кошти закуповуються озброєння та боєприпаси, яких не виробляють європейські зброярі. Серед них – системи ППО.

