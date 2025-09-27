Доступність посилання

В Україні вже працює система Patriot, передана Ізраїлем – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський на тлі системи Patriot, фото ілюстративне
Президент України Володимир Зеленський на тлі системи Patriot, фото ілюстративне

Система протиповітряної оборони Patriot, передана Ізраїлем, уже один місяць працює в Україні, ще дві системи Україна отримає впродовж осені, повідомив президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Києві 27 вересня.

«Ізраїльський комплекс працює в Україні. Місяць працює. Дві системи «Петріот» ми отримаємо восени», – сказав Зеленський.

Раніше у вересні глава української держави заявляв, що програма із закупівлі американської зброї PURL вже залучила понад 2 мільярди доларів від партнерів України, і в першому пакеті були ракети для Patriot і для HIMARS.

