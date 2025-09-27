В Україні вже працює система Patriot, передана Ізраїлем – Зеленський

Система протиповітряної оборони Patriot, передана Ізраїлем, уже один місяць працює в Україні, ще дві системи Україна отримає впродовж осені, повідомив президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Києві 27 вересня.

«Ізраїльський комплекс працює в Україні. Місяць працює. Дві системи «Петріот» ми отримаємо восени», – сказав Зеленський.

Раніше у вересні глава української держави заявляв, що програма із закупівлі американської зброї PURL вже залучила понад 2 мільярди доларів від партнерів України, і в першому пакеті були ракети для Patriot і для HIMARS.