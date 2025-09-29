Україна очікує на перші поставки винищувачів Gripen – Міноборони

Україна очікує на перші поставки шведських винищувачів Gripen, а також додаткові F-16 і французькі Mirage. Про це в інтервʼю BBC-Україна заявив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк.

Журналіст запитав, чи під словом «очікуються» маються на увазі всі типи літаків – Mirage, Gripen та F-16.

«Практично, ви номенклатуру назвали правильно, але деталізувати, коли, що, який, я не буду», – сказав Гаврилюк.



Також представник Міноборони повідомив, що до України вже прибули перші поставки за механізмом PURL із закупівлі американського озброєння для України через НАТО.



«Раніше, за пакетами президентської допомоги (PDA), ми отримували допомогу від США ритмічно й у більших обсягах. Сьогоднішня система, коли європейські країни закуповують для нас зброю в американців, вимагає певного часу. Чим більше ланок у ланцюгу, тим більше часу втрачається», – розповів він.

Щоб зменшити залежність від партнерів, Україна намагається збільшити виробництво власної зброї, боєприпасів і компонентів.

Минулого року в Офісі президента повідомляли, що унікальною частиною безпекової угоди зі Швецією є надання спеціалізованих літаків ASC 890, а також перспектива передачі Україні літаків JAS 39 Gripen, включно з відповідним навчанням.

У серпні 2024 року стало відомо, що українські пілоти розпочали випробування шведських винищувачів Gripen.

Влада України від початку повномасштабного вторгнення Росії просила Захід надати сучасні винищувачі F-16. У 2023 році кілька країн за згодою США ухвалили рішення передати Києву такі літаки. Перші винищувачі F-16, що прибули до України, показали під час урочистостей до Дня Повітряних сил ЗСУ 4 серпня 2004 року.



