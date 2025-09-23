Сирський обговорив із командувачем Сухопутних військ США в Європі ситуацію на фронті й потреби ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів розмову відеозв’язком із з командувачем Сухопутних військ збройних сил США в Європі та Африці і Сухопутного командування Об’єднаних збройних сил НАТО генералом Крістофером Донах’ю – про це він повідомив 23 вересня.

За словами головнокомандувача, він розповів Донах’ю про ситуацію на лінії фронту, яка «залишається складною».

«Незважаючи на кількісно переважаючі сили ворога та високу концентрацію його вогневих засобів на окремих ділянках фронту, йому не вдається переломити ситуацію на свою користь. Умілі маневрені та контратакувальні дії українських підрозділів зірвали наступальні плани росіян у весняно-літній кампанії», – заявив він.

Водночас, додав Сирський, російська армія не припиняє завдавати повітряних ударів по критичних об’єктах економіки України та її воєнно-промислового комплексу нашої держави, б’є по житловій забудові, продовжує терор проти цивільного населення.





За його словами, для захисту цивільного населення та об’єктів Україні потрібно більше дієвих засобів протиповітряної оборони, ракет, засобів радіоелектронної боротьби та інших сучасних систем озброєнь.

«Працюємо над продовженням співпраці з американськими партнерами для підтримки спроможностей Сил оборони України в інтересах безпеки всього євроатлантичного простору. Засоби протиповітряної оборони та дальнього ураження – наш головний пріоритет», – додав головнокомандувач.

Він також подякував Донах’ю та Сполученим Штатам за підтримку України й військову допомогу, зокрема, пакети, заплановані в рамках програми PURL на вересень-жовтень 2025 року.

Командування Об’єднаних збройних сил НАТО наразі не коментувало розмову.