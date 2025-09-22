Зеленський про розмову з генcеком НАТО: обговорили необхідність «реального захисту» від ударів РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив про «дуже детальну розмову» з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте напередодні багатьох зустрічей у Нью-Йорку на Генасамблеї ООН, передусім про необхідність «реального захисту від російських ударів».



За його словами, Україна передала партнерам актуальну потребу в ППО – у системах і ракетах, наявність яких може значно вплинути на події та обмежити здатність РФ воювати.



«Обговорили з Марком реалізацію програми PURL, передусім щодо ППО, те, що потрібно найшвидше. Марк почав відповідну комунікацію з іншими партнерами», – написав він у телеграмі.

Рютте наразі деталей цієї розмови не повідомляв.

Зеленський у неділю повідомив, що за цей тиждень були атаки РФ з застосуванням понад 1500 ударних дронів, понад 1280 керованих авіаційних бомб і 50 ракет різних типів. За його словами, у цій зброї знайдені тисячі іноземних компонентів – більш ніж 132 тисячі – із Європи, США, Китаю, Японії та інших..

Читайте також: ГУР заявляє про виявлення 45 іноземних компонентів у російському реактивному «Герань-3»

9 вересня відкрилася вісімдесята сесія Генеральної Асамблеї ООН. Під час тижня високого рівня Генасамблеї 23-29 вересня до Нью-Йорка приїдуть лідери глав держав та урядів. Українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським візьме участь у низці заходів.