Зеленський: Україна розраховує, що новий пакет санкцій ЄС буде «справді болючим» для РФ

Президент України Володимир Зеленський закликає до запровадження проти Росії «сильних санкцій».

«Сильні санкції – інструмент, який допоможе це (терор) зупинити. Потрібно перекрити всі можливі шляхи постачання, обходу санкцій, тиснути на країни та окремі компанії, які їм допомагають. Партнери мають цю силу – силу, яка має захищати життя. Ми розраховуємо на те, що 19-й пакет санкцій Євросоюзу буде справді болючим та що Сполучені Штати приєднаються до європейців», – написав він у телеграмі.

За його словами, Росія має відчувати наслідки того, що робить, потрібна «достатня протидія», щоб змусити її до миру. Він зазначив, що це можна зробити за наявності кількох факторів – достатньої сили в армії України, її далекобійності, завдяки сильним санкціям проти Росії та сильному тиску.



Зеленський повідомив, що за цей тиждень були атаки РФ з застосуванням понад 1500 ударних дронів, понад 1280 керованих авіаційних бомб і 50 ракет різних типів.

«У цій зброї знайдено тисячі іноземних компонентів – більш ніж 132 тисячі – із різних країн. Європа, Америка, Китай, Японія й десятки інших», – додав він.

Пропозиції до нового, 19-го, пакету санкцій ЄС проти РФ містять, серед іншого, нові обмеження на прямий експорт товарів і технологій, використовуваних на полі бою. Санкції стосуватимуться 45 російських та іноземних компаній, що, за словами очільниці Єврокомісії, прямо чи опосередковано підтримують російський ВПК.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США й інші західні країни запровадили проти РФ низку санкцій, спрямованих на зниження здатності Москви вести війну, перекривши доступ до західних технологій. Однак Росія продовжує знаходити способи для обходу санкцій, їй вдається отримувати іноземні компоненти.



