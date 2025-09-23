У Генштабі повідомили про майже сто боєзіткнень на фронті від початку доби

На фронті від початку доби відбулося 98 бойових зіткнень, повідомив у зведенні станом на 16:00 23 вересня Генштаб ЗСУ.

Найбільше російських штурмів зафіксували на Покровському напрямку. «Протягом дня противник 38 разів намагався просунутися до наших позицій поблизу населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Нове Шахове, Золотий Колодязь, Новоекономічне, Миролюбівка, Родинське, Миколаївка, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та в бік населених пунктів Новоукраїнка і Філія. Два боєзіткнення тривають», – йдеться в повідомленні.

18 разів російські сили атакували на Новопавлівському напрямку.

Крім того, за даними Генштабу, бойові дії тривали на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Гуляйпільському напрямках.

22 вересня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поінформував, що Сили оборони України продовжують просування на Добропільському напрямку.

За спостереженнями британської розвідки, Покровськ як логістичний центр на Донеччині залишається головним пунктом російських наступальних операцій. Він стримує просування Росії далі в Донецькій області й у напрямку Краматорська і Слов’янська.

31 серпня президент Володимир Зеленський після доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського заявляв, що російська армія концентрує найбільші зусилля на Покровському напрямку і, «відповідно, зазнає найбільших втрат».