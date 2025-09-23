Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

У Генштабі повідомили про майже сто боєзіткнень на фронті від початку доби

Українські військові на Донеччині, серпень 2025 року
Українські військові на Донеччині, серпень 2025 року

На фронті від початку доби відбулося 98 бойових зіткнень, повідомив у зведенні станом на 16:00 23 вересня Генштаб ЗСУ.

Найбільше російських штурмів зафіксували на Покровському напрямку. «Протягом дня противник 38 разів намагався просунутися до наших позицій поблизу населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Нове Шахове, Золотий Колодязь, Новоекономічне, Миролюбівка, Родинське, Миколаївка, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та в бік населених пунктів Новоукраїнка і Філія. Два боєзіткнення тривають», – йдеться в повідомленні.

18 разів російські сили атакували на Новопавлівському напрямку.

Крім того, за даними Генштабу, бойові дії тривали на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Гуляйпільському напрямках.

22 вересня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поінформував, що Сили оборони України продовжують просування на Добропільському напрямку.

За спостереженнями британської розвідки, Покровськ як логістичний центр на Донеччині залишається головним пунктом російських наступальних операцій. Він стримує просування Росії далі в Донецькій області й у напрямку Краматорська і Слов’янська.

31 серпня президент Володимир Зеленський після доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського заявляв, що російська армія концентрує найбільші зусилля на Покровському напрямку і, «відповідно, зазнає найбільших втрат».

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG