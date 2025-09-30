Євроінтеграція: Єврокомісія офіційно оголосила, що Україна закінчила скринінг законодавства

Україна сьогодні досягла важливої віхи на шляху до вступу в ЄС, завершивши двосторонній скринінг з Єврокомісією.

«Двосторонній скринінг розпочався в липні 2024 року, і його швидке завершення стало можливим завдяки відданості, професіоналізму та мотивації України проводити реформи, приводити законодавство у відповідність до стандартів ЄС та приєднатися до сім’ї ЄС. Досягнення цієї мети в умовах агресивної війни Росії проти України є вражаючим свідченням стійкості та рішучості країни», – йдеться у заяві, оприлюдненій Єврокомісією.

Під час двостороннього скринінгу було проведено ретельний аналіз кожної сфери політики (також відомої як розділи переговорів) та відповідності України у кожній сфері, а Київ визначив чіткі плани щодо приведення у відповідність до правил.

Єврокомісія представляє результати скринінгу державам-членам у звітах про скринінг, у яких вона може рекомендувати їм розпочати переговори у відповідних сферах політики, після досягнення згоди державами-членами переговорні розділи, які є частиною ширших тематичних кластерів, можуть бути відкриті.

Очікується, що Україна продовжить свої зусилля щодо реформ, узгодить законодавство із законодавством ЄС та зміцнить свою інституційну та адміністративну спроможність, керуючись критеріями, встановленими державами-членами, додають у Єврокомісії.

Напередодні єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, перебуваючи з візитом на Закарпатті, заявила, що процес скринінгу українського законодавства на відповідність законодавству Євросоюзу завершено і найближчим часом Єврокомісія сподівається відкрити перемовини щодо першого кластера.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко в серпні заявила, що Україна спільно з Європейським Союзом проведе до кінця року офіційний аналіз відповідності українського законодавства праву ЄС та буде готова до відкриття переговорів про вступ за усіма шістьма кластерами.

В ЄС є 35 переговорних глав, які згруповані в шість кластерів, які треба «закрити» для того, щоб стати членом блоку. Шість кластерів – це основи (фундаментальні сфери), внутрішній ринок, конкурентоспроможність та інклюзивне зростання, зелений порядок денний і сталий зв’язок, ресурси, сільське господарство та згуртованість, зовнішні відносини.

Коли країна уніфіковує своє законодавство за всіма цими параметрами, і це визнають усі 27 членів Євросоюзу, тоді країні дають добро на членство в ЄС після процесу ратифікації усіма державами-членами.