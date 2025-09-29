Єврокомісарка з розширення прибула до України з триденним візитом

Європейський комісар з питань розширення Марта Кос перебуває в Україні з триденним візитом, щоб відзначити завершення процесу скринінгу щодо вступу до ЄС, підкреслюючи прогрес України на шляху до членства в ЄС.

Як повідомляє пресслужба Єврокомісії, сьогодні Кос відвідає школи для учнів угорської та словацької меншин на Закарпатті та зустрінеться з представниками Ради національних меншин України, щоб обговорити останні кроки, вжиті владою для зміцнення прав меншин в Україні, включаючи План дій щодо національних меншин, схвалений у травні минулого року.

Завтра, 30 вересня, Кос зустрінеться з регіональними представниками, щоб обговорити реформи децентралізації, відвідає реабілітаційний центр «Незламність» та житловий проект, що фінансується ЄС, для внутрішньо переміщених осіб та ветеранів війни, а у середу проведе зустрічі з представниками уряду та парламенту, щоб обговорити порядок денний реформ, пов’язаних з вступом до ЄС.

Крім того, євроомісарка має зустрітися з представниками українських антикорупційних інституцій– НАБУ, САП, ВАКС, НАЗК, щоб наголосити на важливості реформ у сфері верховенства права та боротьби з корупцією на шляху України до вступу до ЄС.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко в серпні заявила, що Україна спільно з Європейським Союзом проведе до кінця року офіційний аналіз відповідності українського законодавства праву ЄС та буде готова до відкриття переговорів про вступ за усіма шістьма кластерами.

В ЄС є 35 переговорних глав, які згруповані в шість кластерів, які треба «закрити» для того, щоб стати членом блоку. Шість кластерів – це основи (фундаментальні сфери), внутрішній ринок, конкурентоспроможність та інклюзивне зростання, зелений порядок денний і сталий зв’язок, ресурси, сільське господарство та згуртованість, зовнішні відносини.

Коли країна уніфіковує своє законодавство за всіма цими параметрами, і це визнають усі 27 членів Євросоюзу, тоді країні дають добро на членство в ЄС після процесу ратифікації усіма державами-членами.



