Сибіга після розмови з Сійярто анонсував консультації щодо прав угорської меншини

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з очільником МЗС Угорщини Петером Сійярто, під час якої наголосив на необхідності консолідованої підтримки міжнародної спільноти для посилення тиску на Росію й анонсував подальші консультації з угорською стороною. Про розмову український міністр повідомив у соцмережі X.

«Ми обговорили майбутній візит віцепрем’єр-міністра України Тараса Качки до Будапешта й інші майбутні двосторонні контакти між Україною й Угорщиною. Ми з нетерпінням чекаємо на завтрашні консультації щодо прав угорської національної меншини. Україна готова працювати над усіма двосторонніми питаннями у дусі взаємної поваги», – заявив Сибіга.

Очільник МЗС також зазначив, що наголосив на необхідності якомога швидше відкрити переговорні кластери в переговорах про вступ України до ЄС і забезпечити підтримку цього кроку всіма державами-членами ЄС.

«Я також привітав 10-річну угоду Угорщини про постачання газу з Shell як важливий крок до зміцнення енергетичної безпеки нашого регіону та всієї Європи», – написав Сибіга.

«Безпека України і Європи є неподільною, і її зміцнення є нашим спільним інтересом. Прагматична й взаємовигідна співпраця між нашими двома країнами є ключовою, і ми пропонуємо угорській стороні конструктивно працювати над цим», – додав він.

Сійярто розмову поки що не коментував. Напередодні він анонсував зустріч із представником України в Будапешті цього тижня, кажучи, що на зустріч приїде Сибіга.

«Зустрінемося з Андрієм Сибігою в Будапешті цього тижня, щоб обговорити угорсько-українські відносини. Ми віримо в діалог і завжди готові до переговорів. Але м’яч на боці України: справжній прогрес можливий лише за умови повного відновлення прав, відібраних в угорців на Закарпатті», – написав Сійярто у соцмережі Х 8 вересня.

Угорщина в особі очільника уряду Віктора Орбана і голови дипломатії Петера Сійярта неодноразово демонструвала своє прихильне ставлення до Кремля. Від початку повномасштабного російського вторгнення Будапешт робить заяви, які суперечать загальній позиції ЄС про підтримку України.

Угорщина блокує прогрес України на шляху до ЄС, зокрема відкриття першого переговорного кластера «Основи». Прем’єр Угорщини Віктор Орбан, який раніше висловлював претензії до України через недостатній, як він вважав, захист нацменшин, зокрема угорської, згодом почав пояснювати це тим, що країна – у стані війни.

5 вересня Сійярто заявив, що Угорщина не змінює свою позицію щодо вступу України до Європейського Союзу. Він сказав про це після того, як президент України Володимир Зеленський вказав на «сигнал з Росії, що вони вже сприймають членство України в Євросоюзі» і що це «треба почути й іншим великим друзям Росії».