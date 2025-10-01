Орбан знову виступив проти членства України в ЄС після намагань Кошти розблокувати переговори

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловився проти зміни процедури щодо розширення Євросоюзу, яка може розблокувати переговори з Україною.

«Ні в якому разі… Існує юридична, суворо встановлена процедура, як це зробити. Ми повинні її дотримуватися. Це означає одноголосні рішення», – зазначив очільник угорського уряду, коментуючи ініціативу президента Євроради Антоніу Кошти змінити процедуру відкриття переговорних розділів.

Віктор Орбан повторив свою тезу про те, що Україна не є суверенною державою.

«Ми не знаємо, де проходить східний кордон. Не знаємо, скільки людей там проживає. Вона не стоїть на ногах. Якщо ми вирішимо вранці чи вдень не давати більше грошей Україні, то вона розпадеться як держава… У них немає грошей, щоб утримувати себе. Ми платимо за армію, за державний апарат, за пенсії – за все. Якщо вам платить хтось інший, ви не суверенна країна. Це не моральне твердження, а просто фінансовий факт», – заявив прем’єр Угорщини.

Посадовець також нагадав про організований ним національний референдум і його результати, згідно з якими угорці виступили проти членства України в ЄС, і запропонував натомість «стратегічну угоду» з нею.

«Угорська пропозиція полягає в тому, щоб мати стратегічну угоду. Не членство. Стратегічна угода – це добре. Україна є героїчною країною. Ми повинні її підтримати – без сумніву. Питання у формі, як ми це зробимо. Членство – це забагато. Нам потрібна лише стратегічна угода», – підкреслив очільник угорського уряду.

Орбана також запитали, чи припинить його країна закупівлі російської нафти, як закликав президент США. Угорський топпосадовець відповів, що він не в силах «змінити географію».

«Угорщина – суверенна країна. Ми вирішуємо, який у нас енергетичний баланс. По-друге, у нас немає жодного вибору. У нас є додаткова лінія з Хорватії, яка є другорядною, але нам потрібен основний трубопровід. Єдиний основний трубопровід – це Росія, тому що Угорщина – країна, в якої немає виходу до моря… Я не можу змінити географію, яким би не було політичне прохання», – зазначив угорський прем’єр.

Нещодавно високопосадовець ЄС на умовах анонімності повідомив, що президент Євроради Антоніу Кошта на саміті Євроради в Копенгагені 1 жовтня обговорить із лідерами можливість розблокувати переговорні розділи з Україною в обхід угорського вето.

«Президент Європейської Ради під час турне столицями (держав ЄС – ред.) вивчав із лідерами можливості зміни переговорних рамок для країн-кандидатів, щоб розділи можна було відкрити кваліфікованою більшістю», – зазначив співрозмовник журналістів.

Водночас, зауважив посадовець, закривати переговорні розділи задля подальшого прогресу все ще вимагатиме одностайної згоди країн-членів. На практиці це означає, що на певному етапі згода Угорщини, щоб рухатися вперед, все рівно буде потрібна.

Співрозмовник журналістів також визнав, що саме по собі запровадження цієї процедури вимагатиме згоди всіх держав-членів. Тобто Угорщина має погодитися на схему, за якої її згода на певних відрізках євроінтеграційного шляху держав-кандидатів не потрібна. На запитання журналістів щодо парадоксальності цього кроку чиновник відповів, що «президент Євроради спробує це лише тоді, коли побачить, що є шанс».

1-2 жовтня у Копенгагені проходять саміти Євроради і Європейської політичної спільноти. До першого заходу український президент Володимир Зеленський долучиться онлайн, на другому очікується його особиста присутність. На порядку денному лідерів – безпекові питання, Україна, Ізраїль.

Угорщина блокує прогрес України на шляху до ЄС, зокрема відкриття першого переговорного кластера «Основи». Прем’єр Угорщини Віктор Орбан, який раніше висловлював претензії до України через недостатній, як він вважав, захист нацменшин, зокрема угорської, згодом почав пояснювати це тим, що країна – у стані війни.

5 вересня голова угорського МЗС Петер Сійярто заявив, що Угорщина не змінює свою позицію щодо вступу України до Європейського Союзу. Він сказав про це після того, як президент України Володимир Зеленський вказав на «сигнал з Росії, що вони вже сприймають членство України в Євросоюзі» і що це «треба почути й іншим великим друзям Росії».

Читайте також: Сійярто заявив, що Угорщина виступатиме проти членства України в ЄС незалежно від позиції Росії