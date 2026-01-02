СБС заявили про ураження російської бази з паливом на Луганщині та РЛС в окупованому Криму

Сили безпілотних систем ЗСУ атакували кілька російських об’єктів на тимчасово окупованих територіях України.

Як інформують СБС у телеграмі, на Луганщині було уражено базу зберігання пально-мастильних матеріалів противника – зафіксовано масштабну пожежу. Детальні наслідки ураження уточнюються.



Українські військові також повідомляють, що було уражено радіолокаційну станцію у тимчасово окупованому Криму – вона забезпечувала спостереження повітряного простору.

Редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про ураження. Російська сторона цього повідомлення не коментувала.

31 грудня 2025 року Сили безпілотних систем Збройних сил України також заявили про удари по низці об’єктів на окупованих територіях, в тому числі в Криму. Командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді тоді повідомляв, що ударів зазнали 10 обʼєктів на окупованих та ще два – в глибині території Росії. Йдеться про об’єкти в селищі Оленівка на заході Кримського півострова, на території Донецької, Луганської й Запорізької областей.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ).

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».