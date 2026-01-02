У Харкові через удари РФ 2 січня пошкоджені щонайменше 27 будівель – влада

У Харкові зафіксовано пошкодження щонайменше 27 будівель у Київському й Шевченківському районах внаслідок російських ударів 2 січня, повідомила пресслужба міської ради.

«Внаслідок атаки балістичними ракетами вибиті 872 вікна у квартирах і 104 – у під’їздах, а також пошкоджено 12 покрівель. Обірвані дроти вуличного освітлення вже відновлено. Працівники комунальних підприємств продовжують ліквідацію наслідків. Ремонтні бригади працюють у посиленому режимі», – йдеться в повідомленні.

Російські війська вдень 2 січня завдали удару по Харкову, за даними прокуратури, атакувавши місто ракетами «Іскандер».

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що в Харкові тривають аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару, кількість постраждалих, за попередніми даними, сягнула 31. Серед постраждалих – немовля.

«Загалом врятовано 12 людей. Зруйнована торгівельно-офісна будівля і частина прилеглого під’їзду 4-поверхового багатоквартирного будинку. На місці події працюють підрозділи ДСНС: рятувальники, верхолази, кінологи, піротехніки та психологи, а також комунальні служби міста», – йдеться в повідомленні. Раніше місцева влада зазначала, що одна з поранених перебуває в тяжкому стані.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок удару зруйнована пʼятиповерхова будівля, а також частина під’їзду чотириповерхового багатоквартирного будинку.

«Пошкоджене скління вікон і фасади в поруч розташованих будинках. Обірвані контактні мережі, дроти електропередач і пошкоджені світлофори. Пошкоджено 13 автомобілів», – написав він.

За словами Синєгубова, станом на вечір 2 січня екстрені служби продовжують працювати на місці удару, триває розбір завалів і пошук людей під ними.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.