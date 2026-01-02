ДСНС: аварійно-рятувальні роботи в Харкові тривають, кількість постраждалих зросла до 31

У Харкові тривають аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару, кількість постраждалих, за попередніми даними, зросла до 31, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. Серед постраждалих – немовля.

«Загалом врятовано 12 людей. Зруйнована торгівельно-офісна будівля і частина прилеглого під’їзду 4-поверхового багатоквартирного будинку. На місці події працюють підрозділи ДСНС: рятувальники, верхолази, кінологи, піротехніки та психологи, а також комунальні служби міста», – йдеться в повідомленні.

Раніше місцева влада зазначала, що одна з поранених перебуває в тяжкому стані.

Російські війська вдень 2 січня завдали удару по Харкову. За даними прокуратури, місто атакували ракетами «Іскандер».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.