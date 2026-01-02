Кулеба: у 44 прифронтових населених пунктах двох областей оголосили примусову евакуацію родин з дітьми

Через складну безпекову ситуацію Координаційний штаб ухвалили рішення про примусову евакуацію понад трьох тисяч дітей разом із батьками із 44 прифронтових населених пунктів Запорізької та Дніпропетровської областей, повідомив у телеграмі віцепрем’єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За його словами, у Запорізькій області йдеться про евакуацію 651 дитини з 4 населених пунктів двох громад, а у Дніпропетровській області евакуюють 2 463 дитини із 40 населених пунктів п’яти громад.

Кулеба повідомив, що загалом з 1 червня з прифронтових територій до більш безпечних областей уже евакуйовано 150 тисяч людей, серед них – майже 18 тисяч дітей та понад 5 тисяч людей з обмеженою мобільністю.

Адмінкордон з Дніпропетровщиною армія РФ перетнула цієї осені, розвинувши наступ в бік Покровського. Темпи просування на Новопавлівському напрямку іноді складали до 10 кілометрів на день. Наразі, за даними DeepState, окупованими в області є села Тернове, Березове, Калинівське, Новомиколаївка, Запорізьке, Новоселівка.

Також російські війська почали активно просуватися на іншому напрямку – Олександрівському Стик Донецької, Дніпропетровської і Запорізької областей, раніше Новопавлівський напрямок, в Запорізькій області.

За словами представниці УВКБ ООН в Україні Кароліни Ліндхольм Біллінг, станом на вересень 2025-го статус внутрішніх переселенців мають 3,7 мільйона осіб. Лише з початку цього року понад 190 тисяч українців змушені були залишити свої домівки через бойові дії в Донецькій, Харківській та Сумській областях. Із них понад 35 тисяч перебували у різних транзитних центрах після евакуації.