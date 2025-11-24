Диверсії на залізниці в Польщі: прокуратура повідомила про ще одного підозрюваного громадянина України

Польські правоохоронці отримали докази, які свідчать про причетність ще одного громадянина України до актів саботажу залізничної інфраструктури – про це повідомляє пресслужба прокуратури Польщі 24 листопада.

За заявою, громадянин України, означений як Володимир Б., «допомагав безпосереднім виконавцям актів саботажу залізничної інфраструктури 15-16 листопада». Його затримали співробітники Центрального бюро розслідувань поліції 20 листопада.

Прокуратура 22 листопада висунула Володимиру Б. звинувачення в діях на користь російської розвідки та наданні допомоги безпосереднім виконавцям – Олександру К. та Євгенію І. – у вчиненні диверсій. Допомога, за твердженням слідства, полягала в логістичному сприянні підготовці та атакам на залізничну колію №7.





«Докази свідчать про те, що у вересні 2025 року Володимир Б. відвіз Євгенія І. до району планованих диверсійних операцій (залізнична лінія №7 поблизу населених пунктів Міка та Голомб), що дозволило йому провести розвідку місцевості та вибрати місце для встановлення вибухівки, розміщення пристрою запису зображення та встановлення металевого елемента на рейки», – йдеться в заяві.

Прокуратура додає, що Володимира Б. допитали як підозрюваного. На клопотання обвинувачення суд взяв чоловіка під варту. Його позицію щодо справи не розголошують. Посольство України в Польщі наразі не коментувало ситуацію.

Два інциденти на залізниці сталися в Польщі 15 та 17 листопада. Спочатку стало відомо про несправності залізничної інфраструктури поблизу населеного пункту Жичин, що у Мазовецькому воєводстві, на Люблінському напрямку. Вибух пошкодив колії, а поруч знайшли ще один вибуховий пристрій, який не спрацював, повідомляють польські медіа.

Другий вибух стався поблизу міста Пулави, що в Люблінському воєводстві, там була пошкоджена контактна мережа залізниці.

Наступного дня польська прокуратура висунула звинувачення в скоєнні терористичної диверсії в інтересах Росії. Підозрюваними є 39-річний Олександр К. та 41-річний Євген І. Польща звернулася до Білорусі із вимогою видати підозрюваних.

Чоловікам інкримінують шпигунство, яке включає диверсію в інтересах іноземних розвідувальних служб, створення загрози катастрофи на наземному транспорті та використання вибухівки. Їм загрожує довічне ув’язнення.



