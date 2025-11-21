У Польщі на залізничних коліях знайшли кулі, обв’язані дротом. Поліція розшукує особу, яка це зробила

У Польщі, поблизу міста Острув-Великопольський, на залізничних коліях знайшли дві кулі, обв’язані дротом. Польська поліція назвала це провокацією, спеціально здійсненою для перевірки реакції спецслужб.

«Ми знайдемо цю особу та притягнемо її до кримінальної відповідальності», – йдеться в заяві поліції.

Поліція стверджує, що кулі були холостими і розміщувалися на рейках, які ремонтувалися.

15 і 17 листопада на залізниці в Польщі сталося два інциденти. Спочатку стало відомо про несправність залізничної інфраструктури поблизу населеного пункту Жичин у Мазовецькому воєводстві, на Люблінському напрямку. Вибухом були пошкоджені колії, а поруч було знайдено ще один вибуховий пристрій, який не здетонував, повідомляють польські ЗМІ.

Другий вибух стався поблизу Пулав у Люблінському воєводстві, пошкодивши контактну мережу залізниці.

18 листопада прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що диверсію на польській залізниці здійснили громадяни України, які діяли за завданням спецслужб РФ і потім виїхали до Білорусі. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив ЗМІ, що Варшава вимагатиме від Мінська екстрадиції підозрюваних у цій справі.