У Польщі на залізничних коліях знайшли кулі, обв’язані дротом. Поліція розшукує особу, яка це зробила

Польська поліція на місці диверсії 17 листопада 2025 року, ілюстративне фото
Польська поліція на місці диверсії 17 листопада 2025 року, ілюстративне фото

У Польщі, поблизу міста Острув-Великопольський, на залізничних коліях знайшли дві кулі, обв’язані дротом. Польська поліція назвала це провокацією, спеціально здійсненою для перевірки реакції спецслужб.

«Ми знайдемо цю особу та притягнемо її до кримінальної відповідальності», – йдеться в заяві поліції.

Поліція стверджує, що кулі були холостими і розміщувалися на рейках, які ремонтувалися.

15 і 17 листопада на залізниці в Польщі сталося два інциденти. Спочатку стало відомо про несправність залізничної інфраструктури поблизу населеного пункту Жичин у Мазовецькому воєводстві, на Люблінському напрямку. Вибухом були пошкоджені колії, а поруч було знайдено ще один вибуховий пристрій, який не здетонував, повідомляють польські ЗМІ.

Другий вибух стався поблизу Пулав у Люблінському воєводстві, пошкодивши контактну мережу залізниці.

18 листопада прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що диверсію на польській залізниці здійснили громадяни України, які діяли за завданням спецслужб РФ і потім виїхали до Білорусі. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив ЗМІ, що Варшава вимагатиме від Мінська екстрадиції підозрюваних у цій справі.

