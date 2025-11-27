Росія закриває генеральне консульство Польщі в Іркутську

Росія відкликає згоду на роботу генерального консульства Польщі в Іркутську, заявило російське Міністерство закордонних справ.

Відомство назвало рішення «дзеркальним кроком» у відповідь на закриття польською владою російського генконсульства у Ґданську.

«Згортання під абсурдним приводом російської консульської присутності в Польщі є відверто ворожим, необґрунтованим кроком польського керівництва, у відповідь на який на території Російської Федерації буде закрита остання з польських консульських установ, що були», – йдеться в повідомленні МЗС.

Читайте також: Польща вимагає від Білорусі видати двох диверсантів, причетних до вибуху на залізниці

Польща ухвалила рішення про закриття російського генконсульства після двох диверсій на залізниці під Варшавою 15-17 листопада, в яких влада запідозрила російські спецслужби.

Після закриття консульства у Ґданську в Польщі залишиться лише одне працююче російське дипломатичне представництво – посольство у Варшаві. До початку війни Росії проти України в країні працювали кілька консульств. Їхнє число поступово скорочувалося, передостаннім було закрито консульство в Познані – після спроби підпалу заводу у Вроцлаві, яку польська влада також пов’язала з Росією.



