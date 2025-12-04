Диверсії в Польщі: суд видав європейський ордер на арешт підозрюваних, які виїхали до Білорусі

Окружний суд у Варшаві видав європейський ордер на арешт підозрюваних у диверсіях на залізниці – про це повідомляють польські медіа 4 грудня.

Європейські ордери на арешт (EAW) видані на Євгенія Іванова та Олександра Кононова.

У листопаді польський суд на прохання прокуратури оголосив у розшук двох підозрюваних у диверсії на залізниці.

Два інциденти на залізниці сталися в Польщі 15 та 17 листопада. Спочатку стало відомо про несправності залізничної інфраструктури поблизу населеного пункту Жичин, що у Мазовецькому воєводстві, на Люблінському напрямку. Вибух пошкодив колії, а поруч знайшли ще один вибуховий пристрій, який не спрацював, повідомляють польські медіа.

Другий вибух стався поблизу міста Пулави, що в Люблінському воєводстві, там була пошкоджена контактна мережа залізниці.

Наступного дня польська прокуратура висунула звинувачення в скоєнні терористичної диверсії в інтересах Росії. Підозрюваними є 39-річний Олександр К. та 41-річний Євген І. Польща звернулася до Білорусі із вимогою видати підозрюваних.

Чоловікам інкримінують шпигунство, яке включає диверсію в інтересах іноземних розвідувальних служб, створення загрози катастрофи на наземному транспорті та використання вибухівки. Їм загрожує довічне ув’язнення. У справі про диверсію фігурують ще кілька осіб.



