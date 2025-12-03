Конституційний суд Польщі припинив діяльність Комуністичної партії

Комуністичний суд Польщі заборонив діяльність Комуністичної партії країни – про це пресслужба суду заявила 3 грудня.

Колегія суддів дійшла висновку, що цілі та діяльність партії суперечать конституції країни. Зокрема, статті 13, яка забороняє політичні партії та організації, засновані на «тоталітарних методах і способах діяльності нацизму, фашизму та комунізму».

Також на клопотання генерального прокурора країни суд постановив припинити провадження.





Заявe про заборону партії, окрім генпрокурора, подавав і президент Польщі Кароль Навроцький. За словами однієї з суддів Кристини Павлович, яку цитує видання Interia, колегія погодилася з аргументом Навроцького, що комунізм «трагічно змінив обличчя величезної частини світу»:

«Комуністична ідеологія спрямована проти фундаментальних людських цінностей та традицій європейської та християнської цивілізації. У цьому контексті є особливо шокуючою програмна діяльність КПП, яка спирається на довоєнну Польську комуністичну робітничу партію та вихваляє напад Радянської Росії на Польщу в 1920 році».

У 2022 році апеляційний суд у Львові підтвердив заборону комуністичної партії України.