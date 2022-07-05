Суд заборонив діяльність Компартії України

Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові 5 липня ухвалив рішення, яким заборонив діяльність Комуністичної партії України, повідомила пресслужба суду.
«5 липня 2022 року колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд адміністративної справи № 826/9751/14 про заборону Комуністичної партії України. Судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України: заборонено діяльність Комуністичної партії України; кошти й інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави», – йдеться в повідомленні.
У суді додали, що повний текст рішення у справі про заборону партії буде оприлюднений на офіційних сайтах Міністерства юстиції і Верховної Ради України.
24 червня цей суд заборонив колишню «Партію політики Путіна», а до того ухвалив 11 рішень про заборону проросійських партій.
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону проросійських політичних партій 14 травня. За даними Мін’юсту, загалом йдеться про 17 судових позовів.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ