Суд заборонив діяльність Компартії України

Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові 5 липня ухвалив рішення, яким заборонив діяльність Комуністичної партії України, повідомила пресслужба суду.

«5 липня 2022 року колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд адміністративної справи № 826/9751/14 про заборону Комуністичної партії України. Судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України: заборонено діяльність Комуністичної партії України; кошти й інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави», – йдеться в повідомленні.

У суді додали, що повний текст рішення у справі про заборону партії буде оприлюднений на офіційних сайтах Міністерства юстиції і Верховної Ради України.

24 червня цей суд заборонив колишню «Партію політики Путіна», а до того ухвалив 11 рішень про заборону проросійських партій.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону проросійських політичних партій 14 травня. За даними Мін’юсту, загалом йдеться про 17 судових позовів.