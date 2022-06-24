Суд у Львові заборонив колишню «Партію політики Путіна»

Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові сьогодні ухвалив рішення про заборону партії «Русь єдина». Сторони захисту на судовому засіданні не було. Згідно з рішенням суду першої інстанції, майно та активи передаються державі.

«Русь єдина» судовим рішенням визнана проросійською силою. Ця партія була зареєстрована у 2003 році під назвою «Слов’янський народно-патріотичний союз» і на президентських виборах у 2004 році підтримала Віктора Януковича. Наприкінці 2005 року змінила назву на «Партію політики Путіна», згодом – на поточну назву. Водночас місцеві осередки, судячи з реєстру, досі носили назву на честь президента Росії.

Це рішення Восьмого апеляційного адміністративного суду можна протягом 20 днів оскаржити у Верховному суді.

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Це вже дванадцяте рішення Восьмого апеляційного суду про заборону проросійських партій. Серед заборонених партій «Опозиційний блок», «Соціалісти», «Наші», «Держава», «Блок Володимира Сальдо», «Партія справедливості та розвитку», Соціалістична партія України, «Ліва опозиція», «Партія Шарія», партія «Опозиційна платформа – За життя».

У найближчий час суд розгляне справи щодо «Соціалістичної партії України», партії «Успішна країна», «Робітничої партії України ( марксистсько-ленінська)».

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону проросійських політичних партій 14 травня.