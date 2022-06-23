Суд заборонив Прогресивну соціалістичну партію Вітренко

Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові сьогодні ухвалив рішення про заборону Прогресивної соціалістичної партії Наталії Вітренко.

Майно, кошти та активи політичної сили мають перейти у власність держави.

Суд розглядав звернення, підготовлене на підставі указу президента, рішення РНБО та відповідного реагування СБУ на загрози національній безпеці.



Ніхто з представників Прогресивної соціалістичної партії не взяв участі у судовому засідання. Судді не допустили на слухання справи нікого з громадських активістів чи журналістів. Відтак засідання відбулось за зачиненими дверими, як і 20 червня, коли суд заборонив партію партії «Опозиційна платформа – за життя».



У представників партії є можливість оскаржити рішення суду у Верховному суді протягом 20 днів.



Це вже одинадцяте рішення Восьмого апеляційного суду про заборону проросійських партій. Серед заборонених партій «Опозиційний блок», «Соціалісти», «Наші», «Держава», «Блок Володимира Сальдо», «Партія справедливості та розвитку», Соціалістична партія України, «Ліва опозиція», «Партія Шарія», партія «Опозиційна платформа – За життя». У найближчий час суд розгляне справи щодо Соціалістичної партії України, партії «Успішна країна», «Русь єдина», «Робітнича партія України ( марксистсько-ленінська)».



Президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону проросійських політичних партій 14 травня.



Верховна Рада 3 травня ухвалила законопроєкт №7172-1, «за» проголосували 330 депутатів. Як йдеться у пояснювальній записці, заборона діяльності проросійських політичних партій, які здійснюють антиукраїнську діяльність або пропагують колабораціонізм, буде ефективним засобом захисту демократії в Україні і її незалежності та суверенітету.