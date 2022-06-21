В Україні заборонили вже 10 проросійських партій, на черзі є ще сім – Мін’юст

В Україні заборонили вже 10 проросійських партій, заборона ще семи – у процесі. Про це повідомила заступниця міністра юстиції України Валерія Коломієць.

Загалом, за її словами, йдеться про 17 судових позовів.

«11 з них – на виконання рішення РНБО, п’ять – через отримання інформації від СБУ про злочинну діяльність цих політичних сил, зокрема за допомогу окупанту. І одна партія, назва якої відрізняється від назви територіальних представництв, – партія «Русь Єдина», її територіальні підрозділи називаються «Політики Путіна». Ми вже рік розглядаємо цю справу», – наголосила заступниця міністра.

За словами Коломієць, поки що жодна із заборонених партій не оскаржила рішення суду.

«Але впевнена, що більшість, якщо не всі, подадуть на оскарження», – зазначила вона та додала, що у кожної є для цього по 20 днів.

Наразі серед заборонених партій є «Опозиційний блок», «Соціалісти», «Наші», «Держава», «Блок Володимира Сальдо», Партія справедливості та розвитку, Соціалістична партія України, «Ліва опозиція», Партія Шарія, партія «Опозиційна платформа – За життя».

14 травня президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону проросійських політичних партій.