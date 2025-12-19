Генштаб ЗСУ: за добу на фронті відбулось 193 боєзіткнень, найбільше – на Покровському напрямку

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 193 бойових зіткнення, повідомляє у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, вчора противник завдав 74 авіаційних ударів, скинув 154 керовані авіабомби, здійснив 4281 обстріл, зокрема 126 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5836 дронів-камікадзе.

Найбільше боїв продовжують фіксувати на Покровському напрямку. На цій ділянці фронту українські захисники зупинили 50 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Торецького, Нового Шахового і Новопавлівки.

Також інтенсивні бої тривають на Костянтинівському напрямку, де противник минулої доби здійснив 28 атак.



На Олександрівському напрямку вчора сили РФ провели 22 атаки, а на Гуляйпільському – 19.

Бойові дії також продовжуються на Північно–Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 грудня заявив, що для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч військових.

За його даними, війська РФ уже понад 17 місяців намагаються захопити Покровськ, однак українські підрозділи тримають оборону та перехоплюють ініціативу.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.