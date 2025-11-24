«Нам буде легше їх шукати, але і їм нас»: бійці ЗСУ про повітряне протистояння на Дніпропетровщині

Український дрон «Лелека-100» – один із засобів глибинної розвідки. Він цілодобово може залітати глибоко в тил позицій армії РФ в пошуках далекобійних цілей і розрахунків БПЛА загарбників. Кореспонденти Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) побачили нічну роботу розрахунку «Лелеки» 59-ї ОШБр ЗСУ на Дніпропетровщині і розпитали бійців – наскільки ефективний цей дрон в умовах високотехнологічної війни.

(Редакція не вказує прізвища бійців з огляду на потреби безпеки)

«Дає можливість ефективно бачити великий сектор на великій відстані»

Українські бійці вночі готують до польоту розвідувальний БПЛА «Лелека». Збирають сам дрон, встановлюють радіоантену, коловими рухами – калібрують для більш точної навігації, стабільності у повітрі та безпеки польоту.

Один із пілотів розрахунку «Лелеки» Ігор – запускає дрон вручну і слідкує, щоб той набрав висоту: «Раз, два, три – погнали! Стабілізація пройшла. Летимо!»

Максимальні дві з половиною години польотного часу український розвідувальний БПЛА з нічною камерою проводить в тилу армії РФ, шукаючи глибинні цілі і готуючись за потреби коригувати вогонь по них в режимі онлайн.

«Вони (військові РФ – ред.) зараз дуже гарно маскуються. Гілки, маскувальні сітки. Складніше за все виявити піхоту. Артилерію та міномети можна хоча б побачити, коли вони безпосередньо стріляють – по тепловій сигнатурі», – розповідає член розрахунку БПЛА Андрій.

Саме тепловий слід під час нашої розмови і помічають бійці на екрані.

«Пашо, бачиш біля озера під Удачним правіше є дорога з посадкою? Ось тут щось потужно світиться. Тримаю в трекері», – повідомляє Влад, який наразі є очами «Лелеки».

«Ми не тільки шукаємо цілі, але й коригуємо наші ударні засоби – ударні дрони, FPV, HIMARS, підсвічуємо, щоб підтвердити їхнє ураження. Ну, і нерідко даємо панораму, щоб знайти [російські] гармати, які працюють по наших позиціях. «Лелека» дає можливість ефективно бачити великий сектор на великій відстані», – додає боєць.

Дальність польоту «Лелеки» залежить від типу батареї та погоди. Рекорд цього розрахунку – 85 кілометрів вглиб позицій армії РФ.

«Спочатку було складно, був мандраж, але з часом звикли. Якщо вітер середній – керувати ним, в принципі, легко, за сильного вітру є свої нюанси. Буває важко, бо ти його продавлюєш вниз, а він піднімається», – пояснює Андрій.

Цей репортаж – частина програми телепроєкту Донбас Реалії. Дивіться повністю тут:

«Нам буде легше їх шукати, але і їм нас»

«На «Лелеку» сильно впливає вологість і вітер. Вітер [витримує] – максимально 15 метрів на секунду. Вологість – дощ він не любить. За таких погодних умов – максимум 30 хвилин буде в повітрі. І треба сідати. Бо він не вологозахищений», – додає Влад.

«Лелека» доволі ефектно протидіє російському РЕБу. Причому чим далі вглиб позицій армії РФ – тим менше у противника засобів придушування. Найскладнішими в цьому плані є умовно перші 30 кілометрів польоту в напрямку тилу військ країни-агресора.

«Тут ще йде сильне подавлення з нашого боку. Наш РЕБ глушить «шахеди», і на нас це впливає. А коли вглиб позицій противника залітаєш – там подавлення значно менше. І FPV-перехоплювачів майже немає», – зазначає Андрій.

«Нас може задавити російський РЕБ, але вихід є. Влітаєш в ці зони, коли починаєш працювати – БПЛА виконує запрограмоване останнє завдання і вилітає сам на автопілоті з зони РЕБу. Тобто, можна, скажімо так, – тікати від РЕБу. Канали відеосигналу можна перемикати, погратися на різних частотах, бо ворог може давити лише один із них», – пояснює Ігор.

Проте сучасним російським спецпідрозділам безпілотних систем все одно вдається знаходити і знищувати українські розвідувальні БПЛА.

«Вдень вони нерідко збивають наші розвідувальні дрони. Це треба визнати. Не можна недооцінювати ворога. Ми стараємось якось маневрувати, обходити ті місця, де їхні FPV-перехоплювачі найчастіше працюють. Та й напрямок у нас один із найскладніших на фронті. Тут чимало російської піхоти, техніки. Це теж впливає на кількість уражень», – розмірковує Влад.

Російські дрони-камікадзе шукають не лише українські БПЛА, а й безпосередньо розрахунки, що їх запускають. З приходом осені сховатися буде складніше як операторам дронів, так і тим, на кого вони полюють.

«Це палиця на два кінці. Нам буде легше їх шукати, але і їм нас. Треба бути пильнішими, не нехтувати технікою безпеки, належним маскуванням. Це наше життя», – резюмує Влад.

Армія РФ штурмує Новопавлівку і наступає на сході та південному сході Дніпропетровщини. Російські дрони вже контролюють частину траси в районі Покровського, місцева влада оголосила евакуацію цивільних з низки прифронтових населених пунктів – вони регулярно зазнають атак армії РФ різними видами озброєння.