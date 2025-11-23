19 людей постраждали на Дніпропетровщині через атаки РФ – влада

Російські військові в ніч проти 23 листопада атакували Дніпропетровщину безпілотниками, внаслідок чого постраждали 19 людей і є руйнування, повідомив очільник обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

«У Дніпрі… постраждали 14 людей. Серед них – 11-річна дівчинка. Зайнялися балкони у дев’ятиповерхівці й прибудова до приватного будинку. Серед понівеченого й шість машин», – написав Гайваненко в телеграмі.

Крім того, за його словами, дві людини постраждали у Васильківській і Зайцівській громадах Синельниківщини, там також сталися пожежі в трьох житлових будинках.

«У Павлоградському районі без потерпілих. Зачепило інфраструктуру та гаражі. Продовжував противник гатити й по Нікопольщині. FPV-дронами та з важкої артилерії бив по райцентру, Покровській, Мирівській, Марганецькій громадах. У самому Нікополі постраждали 41-річна жінка та двоє хлопців 14 і 16 років. Оговтуватися вони будуть вдома. Пошкоджені інфраструктура й заправка», – йдеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.