Армія РФ впродовж дня понад 60 разів атакувала Нікопольщину: загинула жінка, є поранені – влада

Впродовж дня суботи, 22 листопада, сили РФ завдали понад 60 ударів по Нікопольському району на Дніпропетровщині, повідомив в.о.начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

«Понад шість десятків атак протягом дня пережила Нікопольщина – сам Нікополь, Покровська, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська громади. Ворог гатив FPV-дронами та артилерією. Загинула 54-річна жінка», – зазначив місцевий чиновник.

За його даними, постраждали п’ятеро людей, троє з них госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

Керівник обладміністрації поінформував, що внаслідок атак пошкоджені 3 багатоквартирні та 6 приватних будинків, господарська споруда, автомобіль. Пошкоджено інфраструктуру, кілька АЗС, одна з яких зайнялася, агрофірму, сонячні панелі та лінію електропередачі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.