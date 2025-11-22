Росія: у Самарській області через атаку БпЛА загинули двоє людей, повідомляється про удар по НПЗ

У Самарській області РФ у Сизрані внаслідок атаки безпілотників загинули двоє людей, ще двоє – поранені, повідомив губернатор області В’ячеслав Федорищев.

За його словами, метою удару були «промислові підприємства Самарської області» та «об'єкти паливно-енергетичного комплексу».

Телеграм-канал Astra з посиланням на місцевих жителів уточнює, що удар був по Сизранському нафтопереробному заводу. Цей НПЗ раніше вже зазнавав атак – 16 березня 2024 року та 18 лютого 2025 року.

Офіційно ні Росія, ні Україна удару по заводу не коментували.

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар повідомив, що в Міллерові – місті за 200 кілометрів на північ від Ростова-на-Дону – пошкоджено адміністративну будівлю, даних про постраждалих немає.

На тлі атаки аеропорти у Тамбові, Пензі, Саратові, Самарі та Ульяновську призупиняли роботу.

Міноборони Росії вранці 22 листопада заявило про знищення або перехоплення 69 безпілотників, з них 15 – над Самарською областю, 16 – над Ростовською. Скільки безпілотників збити не вдалося, у повідомленні не вказується.

Україна посилила атаки дронів глибоко всередині Росії, прагнучи вивести з ладу нафтопереробні заводи і трубопроводи, а також паралізувати найбільше джерело фінансування війни в Україні для Москви.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».