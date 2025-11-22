Кількість загиблих внаслідок удару РФ по Тернополю зросла до 33, безвісти зниклими вважають 6 людей – поліція

У Тернополі з-під завалів зруйнованого російською ракетою житлового будинку рятувальники дістали тіло ще однієї людини, повідомив начальник поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко.

«Оновлені дані щодо постраждалих внаслідок ворожої атаки в Тернополі. Станом на 16:45 22 листопада рятувальники з-під завалів дістали тіло ще однієї жінки. ️Кількість загиблих зросла до 33 осіб, серед них – шестеро дітей», – зазначив начальник поліції.

Зюбаненко додав, що безвісти зниклими вважаються шестеро осіб.