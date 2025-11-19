Тернопіль: кількість жертв росте. Наслідки російської повітряної атаки по Україні (фото)

У ніч на 19 листопада російська армія запустила по Україні пів тисячі дронів і пів сотні ракет. Ціллю уражень були енергетичні об'єкти і міста. Основні напрямки атаки – Львівщина, Тернопільщина, Харківщина. У Тернополі відбулося влучання у дві багатоповерхівки. Кількість жертв збільшується по мірі розбирання завалів. Після 15-ї години стало відомо про 25 загиблих, з них троє дітей.

Радіо Свобода зібрало інформацію про наслідки російської повітряної атаки.

Усю ніч російська армія масовано запускала по Україні сотні «шахедів» і групи ракет.

Чим били?

За даними Повітряних Сил ЗСУ Росія завдала комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням 476 ударних БпЛА та 48 ракет повітряного та наземного базування, а саме:

476 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Шаталово, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське – ТОТ АР Крим (близько 300 із них – «Шахеди»);

(безпілотники інших типів) із напрямків Шаталово, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське – ТОТ АР Крим (близько 300 із них – «Шахеди»); 4 0 крилатих ракет Х-101 (райони пусків: Вологодська, Астраханська області РФ);

(райони пусків: Вологодська, Астраханська області РФ); 7 крилатих ракет «Калібр» (із акваторії Чорного моря);

(із акваторії Чорного моря); балістичної ракети «Іскандер-М» (район пуску: Ростовська область РФ).

Скільки збили?

Українські ППО знешкодили 442 російських БпЛА, 34 крилаті ракети Х-101 та 7 крилатих ракет «Калібр», якими вночі атакувала Росія, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Причому, щонайменше 10 російських крилатих ракет перехопили і збили пілоти F-16 та Mirage-2000.

Скільки влучань?

Українські військові зафіксували влучання 7 ракет та 34 ударних БпЛА на 14 локаціях та падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

Досі на 9 активних локаціях працюють близько півтисячі рятувальників та понад сотня одиниць техніки.

Фактично російська атака далі триває, оскільки повітряний простір України далі атакують російські БпЛА, а у прифронтових регіонах – загроза КАБів.

Тернопіль

Звуки вибухів у Тернополі почули після 6:30 ранку 19 листопада. Місто тільки прокидалося, більшість людей були у своїх помешканнях і тільки починали готуватися до робочого дня.

Російські ракети поцілили по двох житлових дев’ятиповерхових будинках.

Унаслідок удару в одному них стався обвал горішніх поверхів, а в іншому спалахнула пожежа, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

«Росія знову била по мирних містах України. Цілеспрямовано - по житлу, освітній, критичній інфраструктурі. Їхня мета незмінна: більше жертв серед цивільних, більше руйнувань, більше болю», – написав очільник МВС у мережі Telegram.

На місцях влучень працюють 191 фахівець ДСНС, в тому числі спецпідрозділ «Дельта», кінологи та психологи, медики й інші служби міста. Залучено 38 одиниць техніки, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Станом на 14:00 кількість загиблих у Тернополі зросла до 21 людини, написав начальник Тернопільського обласного управління Національної поліції Сергій Зюбаненко.

Критично пошкоджені майже 300 квартир

«У одній з багатоповерхівок критично пошкоджені 175 квартир у п’яти під’їздах – постраждали майже пів тисячі мешканців. В іншому будинку зруйновано 51 квартиру, без даху над головою залишилися 117 людей. На місці події працюють поліцейські, рятувальники, медики та інші служби. Тривають розбір завалів, рятувальні роботи, надається медична та психологічна допомога постраждалим», – написав Зюбаненко.





А вже після 15-ї години міністерство внутрішніх справ України повідомило про 25 загиблих тернополян, в тому числі 3 дітей. Ще 73 людини, з них 15 дітей, постраждали.

Крім того обласна військова адміністрація повідомила, що вміст шкідливих речовин в повітрі в 6 разів перевищує норму і закликала місцевих жителів не виходити з дому без крайньої потреби.

Слідчі управління СБУ в Тернопільській області відкрили кримінальне провадження за статтею 438 ККУ – воєнні злочини, поєднані з умисним вбивством.

У 2025 році це вже щонайменше четверта масована повітряна атака Росії по Тернополю і області.

Перед цим:

6 червня 2025 року Тернопільщину і місто атакували російські ракети «Калібр» та БПЛА «Шахед». Цю атаку тоді назвали наймасованішою атакою на область з початку повномасштабної війни. Було пошкоджено інфраструктурний об'єкт та промислову інфраструктуру, постраждали люди, зокрема рятувальники. Місто залишалося без світла.

Тернопільщину і місто атакували російські ракети «Калібр» та БПЛА «Шахед». Цю атаку тоді назвали наймасованішою атакою на область з початку повномасштабної війни. Було пошкоджено інфраструктурний об'єкт та промислову інфраструктуру, постраждали люди, зокрема рятувальники. Місто залишалося без світла. 25 травня 2025 року російська армія завдала ракетного удару по промисловому об'єкту на околиці Тернополя. Виникла пожежа, були пошкоджені будівлі підприємства, у прилеглих будинках повилітали вікна.

російська армія завдала ракетного удару по промисловому об'єкту на околиці Тернополя. Виникла пожежа, були пошкоджені будівлі підприємства, у прилеглих будинках повилітали вікна. 14 травня 2025 року уламки збитої російської крилатої ракети пошкодили житлові будинки, цивільні автомобілі та навчальний заклад.

Харків

Харків зазнав масованої атаки російських дронів.

Постраждали 32 людини, серед них двоє дітей, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Шестеро з постраждалих госпіталізовані, із задимленого під'їзду багатоповерхівки було евакуйовано 48 людей, серед яких є троє дітей.

«Пошкоджено щонайменше 10 цивільних автомобілів, а також розташований поруч житловий будинок. Сталося загоряння гаражів і даху офісної будівлі. Крім того, значних руйнувань зазнав супермаркет», – написав очільник Харківської ОВА у телеграмі.



За попередньою інформацією, війська РФ спрямували 19 БпЛА типу «Герань-2» по Слобідському, Основ'янському та Немишлянському районах Харкова.

Били по енергетиці

Російські війська знову атакували теплоелектростанцію ДТЕК, пошкодила обладнання, повідомила пресслужба компанії. Це вже пʼята атака на ТЕС компанії за останні два місяці.

Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що ціллю російської атаки 19 листопада на Прикарпатті стали об’єкти енергетичної інфраструктури. Є постраждалі, серед них двоє дітей. Їм надається необхідна медична допомога.

Також на Львівщині була пошкоджена енергоінфраструктура.

У соцмережах повідомляли про звуки вибухів у Бурштині, де розташована ТЕС, яка вже неодноразово зазнавала російських обстрілів. Влада атаку на Бурштин не підтверджувала.

