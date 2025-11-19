Посол ЄС відреагувала на нічну атаку РФ на Тернопіль

Посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова відреагувала на нічну атаку РФ на Тернопіль.

«Тернопіль досі є свідком справжнього пекла..Поки героїчні рятувальні служби пробираються крізь завали, кількість жертв може ще зрости. Друзі постраждалих описали ніч «забути не можна» – хаос, пожежа, крики, обвалені житлові будинки. Це реальність російського терору навмисно націлений на мирних жителів. Це не боротьба проти армії. Це спроба стерти людей і їх життя», – написала вона у фейсбуці.

Матернова додала, що Україна перебуває під постійними обстрілами, але все ж продовжує боротися – «за всіх нас».

У Тернополі є влучання в житлові будинки. Рятувальники розбирають завали, під якими ще можуть бути люди. У місті пошкоджені дві житлові 9-поверхівки: в одній – пожежа, в іншій – руйнування з 3-го по 9-й поверх. Станом на 12:00 відомо про 16 загиблих, ще 64 людей зазнали поранень, серед них є 14 дітей.

На Львівщині та Прикарпатті через атаку РФ була пошкоджена енергоінфраструктура.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 19 листопада сили РФ завдали комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням 476 ударних БпЛА та 48 ракет повітряного та наземного базування. Основний напрямок удару РФ – Львівщина, Тернопільщина, Харківщина.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.