Тернопіль: кількість жертв російського ракетного удару зросла

У Тернополі кількість жертв російського ракетного удару зросла до 32 людей, серед яких є шестеро дітей, повідомила у телеграмі Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними ДСНС, тіло ще однієї жінки рятувальники виявили під завалами зруйнованого будинку.

Безвісти зниклими вважаються сім людей.

Аварійно-рятувальні роботи продовжуються.

Міський голова Сергій Надал додав, що продовжується демонтаж залізобетонних конструкцій сходової клітини та вивіз будівельного сміття. На місці працюють 104 рятувальники та 31 одиниця техніки.

Унаслідок атаки РФ 19 листопада у Тернополі було влучання в житлові будинки. За даними МВС, у місті пошкоджені дві житлові 9-поверхівки: в одній – пожежа, в іншій – руйнування з 3-го по 9-й поверх.

Президент Володимир Зеленський 20 листопада повідомив, що російська ракета, яка вдарила по багатоповерхівці в Тернополі, містила 175 іноземних компонентів, які досі потрапляють до Росії в обхід санкцій.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.