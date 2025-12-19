Генштаб: російські війська 38 разів намагалися просунутися на Покровському напрямку за день

Від початку доби 19 грудня на фронті відбулося 148 бойових зіткнень, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

«Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження», – йдеться в зведенні.

Зокрема, Сили оборони відбивали шість російських штурмових дій на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, одне боєзіткнення триває. На Південно-Слобожанському напрямку російські загарбники штурмували українські позиції вісім разів.

Штаб фіксує російські атаки на Куп’янському, Лиманському, та Слов’янсьому напрямках.

На Краматорському напрямку протягом дня боєзіткнень не фіксували.

За даними штабу, на Костянтинівському напрямку російські війська 19 разів йшли в наступ на позиції ЗСУ, один бій триває.

«На Покровському напрямку від початку доби окупанти 38 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Родинське, Звірове, Котлине, Удачне, Мирноград, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік Новопідгороднього, Ново Шахового, Світлого, Гришиного, Новопавлівки. У трьох локаціях бої не вщухають дотепер», – йдеться в зведенні.

Російські війська 10 разів намагалися прорвати українську оборону на Олександрівському напрямку і 11 разів атакували на Гуляйпільському.

Командування додає, що на Оріхівському та Придніпровському напрямках наразі боєзіткнень не фіксували.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 грудня заявив, що для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч військових.

За його даними, війська РФ уже понад 17 місяців намагаються захопити Покровськ, однак українські підрозділи тримають оборону та перехоплюють ініціативу.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.



