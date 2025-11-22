Справа «Мідас»: у ДБР заявили, що «жодного тиску та впливу» на працівників бюро не було

У Державному бюро розслідувань заявляють, що не виявили наявності «тиску, впливу чи вказівок в інтересах сторонніх осіб на працівників бюро». Такими є попередні висновки перевірки інформації, яка з’явилася у ЗМІ після спецоперації НАБУ та САП і оприлюднення відповідних аудіозаписів, повідомляє пресслужба відомства.



«Особливо ретельно перевірено можливий вплив фігурантів справи «Мідас» на співробітників ДБР. За результатами розслідування встановлено: жодного тиску, впливу чи вказівок в інтересах сторонніх осіб на працівників ДБР не здійснювалося, будь-які дії за проханням фігурантів справи НАБУ не вчинялися», – йдеться у повідомленні.

У ДБР нагадують, що 14 листопада розпочали розслідування щодо можливого отримання хабаря та ймовірного перевищення влади або службових повноважень правоохоронцем.



Слідчі перевірили інформацію, оприлюднену медіа, зокрема щодо: можливого отримання неправомірної вигоди окремими працівниками ДБР за доступ до даних про перебіг та перспективи розслідувань; можливого тиску на окремих посадовців; можливого проведення обшуків «на замовлення» фігурантів кримінального провадження у так званій «справі «Мідас», розслідування якої веде НАБУ.

За даними бюро, було допитано понад 30 осіб, проведено 12 впізнань за фотознімками, скеровано 19 запитів.



У ДБР кажуть, що відвідування деякими фігурантами справи НАБУ будівлі ДБР було викликане обставинами, повʼязаними з розслідуванням окремого кримінального провадження.



«Щодо згаданих у ЗМІ «плівок», де фігурує ДБР, – інформація про будь-який вплив на працівників бюро не підтверджується. Аналіз наявних у засадах масової інформації діалогів вказує лише на бажання фігурантів отримати доступ до слідчих органів, а не на реальні факти впливу чи досягнуті домовленості», – заявляють у бюро.



Досудове розслідування триває. Заплановане проведення додаткових слідчих та процесуальних дій для остаточного спростування або підтвердження іншої інформації, яка стосується працівників ДБР.

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів». У НАБУ стверджують, що кошти легалізовувалися через бек-офіс у центрі Києва, через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів.

У цій справі повідомили про підозру в цій справі вісьмом особам. «Схеми» опублікували повний список. За даними від джерел у правоохоронних органах, це бізнесмен, співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім’я «Карлсон»), ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»), виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов («Тенор») і ще четверо «працівників» так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: серед них Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна. Пізніше про підозру у незаконному збагаченні повідомили також ексвіцепрем’єру-міністру національної єдності Олексію Чернишову.