Британія заявила, що контактує з Україною після арешту британця за шпигунство

Велика Британія у четвер заявила, що підтримує зв'язок з Україною після арешту колишнього британського армійського інструктора, якого Київ звинуватив у шпигунстві на користь Росії.

Міністерство закордонних справ Великої Британії повідомило AFP у четвер, що йому «відомі повідомлення про затримання громадянина Великої Британії в Україні».



«Ми залишаємося в тісному контакті з українською владою», – заявило міністерство у відповідь на запит AFP щодо цієї справи.



СБУ раніше заявила про арешт у Києві колишнього військового інструктора-іноземця, його підозрюють у передачі Москві інформації про інших іноземних військових інструкторів в Україні та координати армійських навчальних центрів.



Офіс генпрокурора заявив, що чоловік є громадянином Великої Британії, який прибув до України у 2024 році, проводив військову підготовку для армії. За даними ОГП, він збирав відомості про об’єкти в Одесі, вів перемовини щодо можливості використання вибухових пристроїв та намагався налагодити доступ до командування військових підрозділів, за одне з таких завдань він отримав 6000 доларів США.

Українські правоохоронці регулярно повідомляють про затримання осіб, яких вони називають російськими агентами. Їх підозрюють у держзраді, диверсіях на замовлення російських спецслужб.



