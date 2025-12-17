Через удар FPV-дрона на Донеччині поранені четверо рятувальників – ДСНС

Російські військові атакували FPV-дроном рятувальників у Дружківці на Донеччині, коли вони їхали на виклик про пожежу, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій зранку 17 грудня (сам інцидент стався ввечері 16 грудня).

«Унаслідок влучання в автоцистерну поранення дістали четверо співробітників ДСНС. Постраждалих евакуювали до лікувального закладу. Також зазнав пошкоджень пожежний автомобіль», – ідеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.