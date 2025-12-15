Російська влада анонсувала посилення контролю на Керченському мосту напередодні свят

Влада Росії вирішила посилити контроль на підходах до Керченського (Кримського) мосту напередодні новорічних свят. Про це заявила пресслужба Міністерства транспорту РФ, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Для посилення контролю на підходах до мосту з 26 грудня до 11 січня виставлять 212 контрольних постів, 80 з яких обладнають для ручного огляду. Це дозволить перевіряти до 17,5 тисяч транспортних засобів на добу.

Російські чиновники уточнили, що інспекційно-доглядова інфраструктура на підходах до мосту здатна пропускати до 1,1 тисячі машин на годину: 650 – з боку Тамані та 500 – з боку Керчі.

Середній час огляду легкового автомобіля становить близько 7 хвилин, автобуса – до 15 хвилин.

У листопаді російська влада запровадила заборону на проїзд електромобілів і гібридних авто Керченським мостом з боку Краснодарського краю. Це пов’язано з рекомендаціями російської антитерористичної комісії.

Керченський міст з’єднує окупований Крим із територією Росії.

З 2022 року територію півострова практично щодня атакують безпілотники і ракети, в більшості випадків Міноборони РФ або російська влада не підтверджує влучення по військових об’єктах, навіть якщо цю інформацію вдається верифікувати.



