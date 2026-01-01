Штаб Краснодарського краю заявив про «падіння уламків» на територію місцевого НПЗ

Уламки безпілотника вночі проти 1 січня впали на території Ільського нафтопереробного заводу, заявив оперативний штаб Краснодарського краю Росії вранці в четвер.

За твердженням штабу, сталася пожежа на площі 25 квадратних метрів, до ранку її загасили. Ніхто не постраждав.

Міністерство оборони Росії заявило про збиття 168 українських безпілотників протягом ночі. З них 25 – над територією Краснодарського краю, а також 12 над Московським регіоном і 16 над окупованим Кримом.

Українське командування наразі не підтверджувало ці повідомлення напрямку. Командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді заявив, що перший російський НПЗ у 2026 році «прикурив о 23:59». Він не уточнив, про який завод йдеться, зазначивши лише, що він розташований у неназваному «краї».

Про удари по території Росії офіційно, як правило, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ).

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



