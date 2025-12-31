Генштаб ЗСУ підтвердив ураження НПЗ, нафтогазового терміналу та нафтобази в Росії

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє про ураженння у ніч на 31 грудня Туапсинського нафтопереробного заводу у Росії «у рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора».



Як повідомляє штабу, зафіксовано влучання ударних БпЛА по території заводу з подальшою пожежею – пошкоджена установка первинної переробки нафти (ЄЛОУ-АВТ-12) та комплексні установки глибинної переробки нафтопродуктів.

«Тупсинський НПЗ входить до десятки найбільших у РФ. Підприємство орієнтоване на експорт з потужністю переробки нафтопродуктів близько 12 млн. тонн на рік. Слід зауважити, що Туапсинський нафтопереробний завод є частиною енергетичного тилу агресора, продукує автомобільний бензин різних марок, прямогонний бензин (сировина для нафтохімії), дизельне пальне, мазут та задіяний у забезпеченні збройних сил противника», – йдеться у повідомленні.



Також у Генштабі повідомляють про ураження нафтогазового терміналу «Таманьнєфтєгаз» поблизу селища Волна на Таманському півострові Краснодарського краю РФ – підтверджено ураження двох причалів зі стендерами нафтоналивного терміналу.



За повідомленням штабу, цієї ночі українські ударні БпЛА успішно атакували федеральну державну казенну установу «Темп» у місті Рибінськ (Ярославська область РФ). Нафтобаза росрезерву «Темп» займається зберіганням, прийманням, відпуском та обліком стратегічних запасів, включаючи нафтопродукти.

Українські військові заявляють, що ціль уражено – на об’єкті спостерігається масштабна пожежа.

Як повідомляв оперативний штаб Краснодарського краю Росії, через атаку безпілотників по Туапсе постраждали двоє людей. Було пошкоджено причал у порту, нафтопереробний завод (він належить «Роснефти»), постраждали також житлові будинки.

Пізніше місцева влада підтвердила, що в Туапсі на території заводу «згасили пожежу на площі 300 квадратних метрів». Пожежа в порту Туапсе, за заявою влади Краснодарського краю, також була швидко згашена.

Туапсинський нафтопереробний завод (Туапсинський НПЗ) разом із морським терміналом входять до структури «Роснефти». Компанію очолює близький друг та соратник Володимира Путіна Ігор Сєчін. Нафтова інфраструктура Туапсе вже зазнавала атак у березні та листопаді 2025 року.

Також у ніч на 31 грудня дрони атакували місто Рибінськ Ярославської області РФ. Про вибухи та пожежу повідомили місцеві жителі на тлі оголошеної у місті повітряної небезпеки. За даними Astra, спалахнули цистерни з паливом після атаки на підприємства «Темп» Росрезерву. Йдеться про сховище палива, що входить до системи Росрезерву (Федерального агентства з державних резервів) Росії.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ).

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



