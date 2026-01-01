У Силах оборони України заперечили заяви окупаційної адміністрації про удар ЗСУ по селу на Херсонщині

У Генштабі ЗСУ заперечили заяви очільника окупаційної адміністрації Херсонщини Володимира Сальда про те, що Збройні сили України в ніч проти 1 січня нібито завдали удару по кафе й готелю в окупованому селі Хорли на узбережжі Чорного моря.

«Інформація про ураження, здійснені Силами оборони України в ніч на 01.01.2026, опублікована на офіційних сторінках Генерального штабу ЗС України у соцмережах. Сили оборони України дотримуються норм Міжнародного гуманітарного права і завдають ударів виключно по військових цілях противника, об’єктах паливно-енергетичного комплексу РФ та інших законних цілях, маючи на меті зменшення військового потенціалу країни-агресора», – заявив речник Генштабу Дмитро Лиховій у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

Він також зазначив, що російська пропаганда і військово-політичне керівництво РФ неодноразово вдавалися до дезінформації і фейкових заяв, зокрема для впливу на міжнародних партнерів України і перебіг мирних переговорів.

Сальдо раніше сьогодні заявив, що внаслідок удару нібито загинули 24 людини. Слідчий комітет Росії відкрив кримінальну справу за статтею про теракт.

Голова «Центру вивчення окупації», колишній спікер міської ради Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що дані Міноборони Росії не підтверджують заяву про атаку безпілотників на окуповану Херсонщину в новорічну ніч:

«Повертаючись до версії росіян, то знову МО РФ в офіційної позиції йде врозріз з версією окупаційної адміністрації Херсонщини. Жодного натяку на роботу ППО в регіоні. Херсонську область бачите? Отожбо. Тут або воно само вибухнуло, або хтось свідомо бреше».

Раніше Міноборони РФ заявляло про збиття 168 українських безпілотників над регіонами Росії, а також над Азовським морем і окупованим Кримом.