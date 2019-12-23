«Там служить 200 прикордонників»: ДПСУ зробила заяву після резонансу довкола «дірки» на південному кордоні

За сорок кілометрів від анексованого Росією Криму на заставі «Скадовськ» у Херсонаській області служать 200 українських прикордонників. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, відреагувавши на матеріал телепроєкту «Крим.Реалії» (проєкт Радіо Свобода), в якому українські морпіхи, що базуються у Скадовську, заявили, що на цій ділянці кордону майже немає прикордонників.

«Даний підрозділ знаходиться на досить загрозливому напрямку, адже від крайньої точки острова Джарилгач до окупованого Криму – всього близько 40 кілометрів. У разі виникнення агресії з боку Росії даний підрозділ може прийняти заходи самостійно, а також у взаємодії зі ЗСУ, СБУ», – заявив керівник пресслужби Херсонського прикордонного загону Іван Шевцов.

За його словами, зараз військові на заставі охороняють смугу Чорноморського узбережжя завдовжки 280 кілометрів. Прикордонники застави «Скадовськ», каже Шевцов, озброєні стрілецькою зброєю, мають патрульні катери, радіолокаційну станцію «Наяда-5» та прожектор Б-200. Бронетехніки в арсеналі немає. Найближчий підрозділ, оснащений бронетехнікою, розташований за 70 кілометрів від Скадовська – це оперативно-бойова прикордонна комендатура «Сиваш».

Херсонський прикордонний загін охороняє ділянку державного кордону, що включає адміністративні території у межах Миколаївської та Херсонської областей, визначені райони Чорного моря. До складу загону входять вісім відділів прикордонної служби «Рибаківка», «Очаків», «Миколаїв», «Херсон», «Залізний порт», «Скадовськ», «Хорли», «Преображенка» і оперативно-бойова комендатура «Сиваш».

У листопаді у матеріалі «Загроза з окупованого Криму: як морпіхи утримують «фронт» у Скадовську» від телепроєкту «Крим.Реалії» один із морпіхів-розвідників заявив, що «у Скадовську є велика діра у кордоні».

За даними Держприкордонслужби, з часу анексії Криму на заставі «Скадовськ» російські військові чи диверсійні групи ФСБ Росії не були помічені. Прикордонники кажуть, що найчастіше затримують браконьєрів, які займаються незаконним виловом крабів у Чорному морі. У жовтні відрапортували, що врятували 250 тварин.