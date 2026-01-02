Влада: сили РФ завдали удару по багатоповерхівці в Харкові, є постраждалі

Російські війська завдали удару по Київському району Харкова, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Мер міста Ігор Терехов уточнив, що було завдано удару по житловому багатоповерховому будинку. За попередньою інформацією, є постраждалі і значні руйнування.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.