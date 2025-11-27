Сирський: війська РФ змушені залучити оперативний резерв у Покровсько-Мирноградській агломерації

Головнокомандувач Збройних сил України Сирський здійснив ще одну робочу поїздку на Покровський напрямок, в рамках якої провів нараду з командуванням підрозділів, які виконують завдання в цьому районі. Про це він повідомив 27 листопада.

Сирський зазначив, що командування розглядає питання оборони Покровська, Мирнограда та прилеглих територій комплексно. Він окреслив завдання на напрямку: «захищати українські позиції, виявляти та знищувати максимальну кількість особового складу і техніки російських окупантів, перекривати їхню логістику, ефективно протидіяти ворогу в повітрі».

Головнокомандувач ЗСУ повідомив про блокування спроб Росії штурмувати міста малими піхотними групами. З цією метою та для відновлення втрачених позицій визначені підрозділи Сил оборони проводять «активні дії». За даними Сирського, протягом останнього тижня безпосередньо в Покровську здійснено «пошук та знищення противника» на території близько 11,5 квадратних метрів.

«Противник, зазнавши значних втрат та наразившись на наш дієвий опір, був змушений задіяти в районі Покровсько-Мирноградської агломерації свій оперативний резерв. Агресор намагається тут постійно змінювати напрямки атак, використовує підступну тактику інфільтрації, в тому числі маскуючись під цивільне населення або прикриваючись ним», – заявив головнокомандувач.

Він додав, що на нараді обговорили питання щодо посилення підрозділів та узгодженого застосування резервів. Особливу увагу приділяли забезпеченню просування українських штурмових підрозділів.

Командування продовжує працювати над утриманням наявних та облаштуванням додаткових логістичних шляхів, зазначив Сирський. Він також підкреслив важливість забезпечення військ та вчасної евакуації поранених.





Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.

23 листопада 7-й корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомляв, що Сили оборони провели зачистку в центральних районах Покровська, зокрема, йдеться про район залізничного вокзалу, педагогічного училища та скверу «Соборний».

Корпус зазначив, що завдяки цьому агресор не зміг накопичити сили і посилити тиск на північну частину міста.



