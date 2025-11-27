Доступність посилання

Генштаб повідомляє про 112 боєзіткнень на фронті від початку доби

Українські військові поблизу Покровська, Донеччина, листопад 2025 року
Українські військові поблизу Покровська, Донеччина, листопад 2025 року

Російські війська продовжують штурмувати позиції українських військ, від початку доби зафіксовано 112 бойових зіткнень – про це йдеться в зведенні Генерального штабу Збройних сил України на 16 годину.

Сили оборони відбили три з п’яти атак на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, ще три атаки мали місце Південно-Слобожанському.

Штаб повідомляє про бойові дії на Куп’янському, Лиманському, Слов’янському та Краматорському напрямках.

На Костянтинівському напрямку російська армія 16 разів атакувала в напрямках Костянтинівки, Степанівки, Степанівки та в районах Плещіївки, Русиного Яру, тривають три бойових зіткнення.


«На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 32 спроби потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Затишок, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Піщане, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Дачне та у напрямках Гришиного й Новопавлівки. Одинадцять бойових зіткнень тривають», – повідомляє командування.

Російська армія 10 разів атакувала на Олександрівському напрямку, чотири сутички тривають.

На Гуляйпільському напрямку ЗСУ зупиняли десять спроб російських загарбників просунутися вперед поблизу Затишшя, Солодкого, Червоного та в напрямках Добропілля, Прилук, Варварівки й Гуляйполя. Триває відбиття ще чотирьох атак.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили п’ять російських атак, одне боєзіткнення триває.

Читайте також: В ОП уточнили заяву Зеленського про розподіл особового складу між бригадами на фронті

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив 19 листопада, що Сили оборони продовжують виконувати завдання в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. На Покровському напрямку, за його словами, «зберігається висока активність противника, протистояти якій допомагає чітка взаємодія та злагодженість дій наших підрозділів».

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для Bloomberg 13 листопада повідомив, що «будь-яке рішення про виведення військ із міста є справою військових командирів на місцях».

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.


