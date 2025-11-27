Генштаб повідомляє про 112 боєзіткнень на фронті від початку доби

Російські війська продовжують штурмувати позиції українських військ, від початку доби зафіксовано 112 бойових зіткнень – про це йдеться в зведенні Генерального штабу Збройних сил України на 16 годину.

Сили оборони відбили три з п’яти атак на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, ще три атаки мали місце Південно-Слобожанському.

Штаб повідомляє про бойові дії на Куп’янському, Лиманському, Слов’янському та Краматорському напрямках.

На Костянтинівському напрямку російська армія 16 разів атакувала в напрямках Костянтинівки, Степанівки, Степанівки та в районах Плещіївки, Русиного Яру, тривають три бойових зіткнення.





«На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 32 спроби потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Затишок, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Піщане, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Дачне та у напрямках Гришиного й Новопавлівки. Одинадцять бойових зіткнень тривають», – повідомляє командування.

Російська армія 10 разів атакувала на Олександрівському напрямку, чотири сутички тривають.

На Гуляйпільському напрямку ЗСУ зупиняли десять спроб російських загарбників просунутися вперед поблизу Затишшя, Солодкого, Червоного та в напрямках Добропілля, Прилук, Варварівки й Гуляйполя. Триває відбиття ще чотирьох атак.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили п’ять російських атак, одне боєзіткнення триває.

Читайте також: В ОП уточнили заяву Зеленського про розподіл особового складу між бригадами на фронті

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив 19 листопада, що Сили оборони продовжують виконувати завдання в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. На Покровському напрямку, за його словами, «зберігається висока активність противника, протистояти якій допомагає чітка взаємодія та злагодженість дій наших підрозділів».



Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для Bloomberg 13 листопада повідомив, що «будь-яке рішення про виведення військ із міста є справою військових командирів на місцях».

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.



