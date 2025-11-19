Сирський: на Покровському напрямку зберігається висока активність російських військ

Сили оборони України продовжують виконувати завдання в районі Покровсько-Мирноградської агломерації, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 19 листопада.

Він зазначив, що під час поїздки на Покровський напрямок провів нараду з командуванням органів військового управління, військових частин та підрозділів щодо обстановки і дій у визначених смугах.

«Зберігається висока активність противника, протистояти якій допомагає чітка взаємодія та злагодженість дій наших підрозділів. Уточнили результати оборонних, пошуково-ударних та штурмових дій з метою стабілізації ситуації та порядок їх виконання у подальшому. Основна увага – всебічному забезпеченню нашого угруповання», – заявив Сирський.





Головнокомандувач додав, що віддав вказівки щодо першочергового постачання додаткових засобів ураження. За його словами, триває робота на забезпеченням сталості логістики ЗСУ та заходи для порушення логістичних шляхів російських військ.

«Противника виявляють і знищують як під час спроб пересування, так і у виявлених місцях накопичення. Лише за попередні чотири доби на Покровському напрямку загальні втрати окупантів склали 487 осіб, з них безповоротні – 350. Поповнюється «обмінний фонд» за рахунок полонених російських військових», – додав Сирський.

Російське командування не публікує актуальні дані про свої втрати на війні в Україні.

За даними заступника командира 4-го батальйону «Сила Свободи» 4-ї бригади Нацгвардії «Рубіж» майора Володимира Назаренка, в Покровську та околицях діють сотні малих групи російських військових.

Як зазначав 14 листопада проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії, важливий вузол української оборони на Донеччині – Покровськ – опинився на межі захоплення після того, як військам армії РФ вдалося прорватися до міста.

Тим часом, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, який відвідав Покровський напрямок, заявив, що про контроль військ РФ над Покровськом або оперативне оточення угруповання Сил оборони України там наразі не йдеться.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для Bloomberg повідомив, що «будь-яке рішення про виведення військ із міста є справою військових командирів на місцях».



