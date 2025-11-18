Командування: на фронті за день відбулося 150 боєзіткнень, майже третина – на Покровському напрямку

На лінії фронту від початку доби відбулося 150 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України 18 листопада.

Зокрема, Сили оборони відбили дві російських штурмових дії на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. На Південно-Слобожанському напрямку армія РФ шість разів штурмувала позиції українських підрозділів поблизу Вовчанська, Кам’янки та в бік Колодязного. Один бій триває на момент зведення.

Російські загарбники чотири рази вдавалися до наступальних дій на Куп’янському напрямку, в районах Петропавлівки, Піщаного та Куп’янська.

Штаб зафіксував сім російських атак на Лиманському напрямку, три бої тривають.

ЗСУ відбили сім російських штурмів на Слов’янському напрямку – «окупанти намагалися просуватися у районах Серебрянки, Ямполя та в напрямках Сіверська й Званівки». Двічі армія РФ намагалася прорвати оборону на Краматорському напрямку.

Читайте також: Окрім Покровська і Куп’янська: Росія пробивається ще до двох міст в Україні

На Костянтинівському напрямку російські війська 19 разів йшли в наступ на позиції ЗСУ в районах Щербинівки, Русиного Яру, в бік Костянтинівки, Степанівки й Софіївки. Один бій триває.

«На Покровському напрямку від початку доби окупанти 47 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Звірове, Новоекономічне, Новопавлівка, Рівне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне. У чотирьох локаціях бої не вщухають дотепер», – йдеться в зведенні.

На Олександрівському напрямку російська армія 18 разів намагалася прорвати оборону в районах Зеленого Гаю, Соснівки, Вербового, Олексіївки, Привільного, Рівнопілля, Рибного, Павлівки, Красногірського.

«На Гуляйпільському напрямку ворог 17 разів атакував позиції наших оборонців в районах Добропілля, Зеленого Гаю, Затишшя, Веселого. Два боєзіткнення досі тривають», – повідомляє командування.





Також російські війська один раз атакували українські позиції на Оріхівському напрямку, на Придніпровському – двічі «марно намагалися наблизитися до позицій наших оборонців».

Як зазначав 14 листопада проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії, важливий вузол української оборони на Донеччині – Покровськ – опинився на межі захоплення після того, як військам армії РФ вдалося прорватися до міста.

Тим часом, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, який відвідав Покровський напрямок, заявив, що про контроль військ РФ над Покровськом або оперативне оточення угруповання Сил оборони України там наразі не йдеться.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для Bloomberg повідомив, що «будь-яке рішення про виведення військ із міста є справою військових командирів на місцях».



