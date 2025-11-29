Командування: російська армія атакувала 76 разів на Покровському напрямку

Від початку доби на лінії фронту відбулося 260 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України увечері 29 листопада.

Зокрема, Сили оборони відбили дві російські штурмові дії на Північно-Слобожанському і Курському напрямках і дев’ять – на Південно-Слобожанському.

Російські загарбники 11 разів намагалися витіснити українські підрозділи із займаних позицій на Куп’янському напрямку.

На Лиманському напрямку армія РФ атакувала 22 рази, вісім боїв тривають. На Слов’янському напрямку ЗСУ відбили дев’ять атак, на Краматорському – чотири спроби просунутися вперед.





Російські війська 23 рази намагалися в оборону ЗСУ на Костянтинівському напрямку.

«Протягом дня на Покровському напрямку агресор здійснив 76 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Покровськ, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка та Філія. Наразі бої точаться у двох локаціях», – йдеться в повідомленні.

На Олександрівському напрямку Сили оборони зупинили 44 російських атаки.

На Гуляйпільському напрямку штаб зафіксував 15 бойових зіткнень, на Оріхівському – десять російських наступальних дій.

Читайте також: Від світанку до заходу. Армія РФ штурмує Мирноград. Деталі від 79-ї бригади

Просочування російських військових у Покровськ триває. DeepState на своїй мапі фіксує збільшення «червоної зони» , проте Сили оборони продовжують утримувати місто і навіть відновлювати контроль над деякими ділянками.

За оцінками американського Інституті вивчення війни (ISW) на основі геолокації даних об’єктивного контролю, під контролем армії РФ перебуває 46% міста .

27 листопада головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про блокування спроб Росії штурмувати Покровськ і Мирноград малими піхотними групами. За його словами, з цією метою і для відновлення втрачених позицій визначені підрозділи Сил оборони проводять «активні дії». За даними Сирського, протягом останнього тижня безпосередньо в Покровську здійснено «пошук і знищення противника» на території близько 11,5 квадратних метрів.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Прощання із загиблими військовими Артуром Вільчинським та Мирославою Копчею















