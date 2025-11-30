Удар РФ по Вишгороду: мешканців двох під’їздів пошкодженого будинку тимчасово відселили – ОВА

Після нічної атаки РФ у Вишгороді Київської області мешканців двох під’їздів пошкодженого будинку тимчасово відселили, повідомив в ефірі телемарафону голова ОВА Микола Калашник.

За його словами, пожежа після удару дрона РФ розгорілася саме у цих під’їздах. Уночі на місці працювали рятувальники, зараз комунальні служби вони намагаються відновити тепло, електропостачання та водопостачання у вцілілих частинах будинку.

Тим, хто не зможе повернутися до своїх квартир, виплатять компенсацію за пів року оренди житла. Крім того, постраждалим нададуть одноразову допомогу у розмірі 20 тисяч гривень.

За даними Калашника, у результаті атаки РФ загинув 47-річний чоловік.

«Поранено 19 людей, серед них – 4 дитини. 11 постраждалих госпіталізовано, у тому числі двоє дітей. Пошкоджено 14 приватних будинків та 3 багатоповерхівки. У дев’ятиповерховому будинку вибиті вікна, один підʼїзд вигорів вщент, ще в одному пошкоджено дах. Постраждали 7 автомобілів, один – згорів ущент. Також зафіксовано пожежу на території підприємства», – підсумував голова ОВА.

У ніч проти 30 листопада російські військові завдали удару удар по житловому та промисловому сектору міста Вишгород Київської області, йдеться у повідомленні ДСНС України. «Внаслідок атаки виникла пожежа і часткове руйнування у багатоповерхівці: полум’я охопило квартири з 1-го по 6-й поверх дев’ятиповерхового будинку», – кажуть рятувальники.

Окрім того, зафіксовано загоряння та руйнування приватних будинків, а також пошкоджено припарковані авто.

«На місці працюють усі оперативні служби. Розгорнуто пункт незламності та створено штаб із ліквідації наслідків ракетної атаки. Для надання підтримки залучені психологи ДСНС та представники Червоний Хрест України», – додали надзвичайники.

Раніше було відомо про 11 постраждалих і загиблого через удар РФ по Вишгороду на Київщині.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



