Сили РФ вдарили по Вишгороду: часткового зруйновано багатоповерхівку, загинула людина, є постраждалі – ДСНС

У ніч проти 30 листопада російські військові завдали удару удар по житловому та промисловому сектору міста Вишгород Київської області, йдеться у повідомленні ДСНС України.

«Внаслідок атаки виникла пожежа і часткове руйнування у багатоповерхівці: полум’я охопило квартири з 1-го по 6-й поверх дев’ятиповерхового будинку», – кажуть рятувальники.

Окрім того, зафіксовано загоряння та руйнування приватних будинків, а також пошкоджено припарковані авто.

«На місці працюють усі оперативні служби. Розгорнуто пункт незламності та створено штаб із ліквідації наслідків ракетної атаки. Для надання підтримки залучені психологи ДСНС та представники Червоний Хрест України», – додали надзвичайники.

Також у ДСНС поінформували, що внаслідок атаки одна людина загинула та ще 6 постраждали. Але за даними Київської ОВА – у Вишгороді вже 11 постраждалих, і серед них – дитина.

Армія Росії завдала масованого удару по Україні вночі проти 29 листопада, зокрема, по Києву та області. Близько опівночі у столиці пролунали вибухи. Згодом до дронів додалась й балістика. Відомо про 38 постраждалих, серед них дитина, і двох загиблих. Надзвичайники врятували 4 людей, у тому числі дитину та маломобільну особу.

На Київщині постраждали 14 людей, у Броварах внаслідок російського обстрілу пошкоджено багатоповерхівку і приватний будинок. Місто Фастів у результаті атаки знеструмлене.

Також сили РФ вдарили керованими авіабомбами по Харківщині – близько 20:30 в Харкові пролунали перші вибухи. Під ударом опинилася енергетична інфраструктура області, внаслідок чого у побутових споживачів можуть спостерігатися перепади напруги.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



